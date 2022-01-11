«Мисс России» объяснила участие в проекте «Дом-2»

Победительница конкурса «Мисс России-2013» и сибирячка Эльвира Абдразакова решила попытать удачу в новом телешоу.

Фото: Instagram Instagram

Модель и блогер Эльвира Абдразакова на личной странице в Instagram поведала подписчикам, что в скором времени примет участие в съемках телешоу «Дом-2». Хотя ранее сибирячка зарекалась не участвовать в подобных проектах.

«В последнем интервью, я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити-шоу. Но как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект Дом-2. Для меня это некий социальный эксперимент над собой», — сообщила Абдразакова.

Как отметила блогерша, ей интересно, как у нее сложится взаимодействие с другими участниками, как получится себя проявить и получится ли построить отношения.

«Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет», — подытожила блогерша.