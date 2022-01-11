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51 минуту назад

«Мисс России» из Сибири пошла на «Дом-2» ради эксперимента над собой

Победительница конкурса «Мисс России-2013» и сибирячка Эльвира Абдразакова решила попытать удачу в новом телешоу.

«Мисс России» объяснила участие в проекте «Дом-2»
Фото: InstagramInstagram

Модель и блогер Эльвира Абдразакова на личной странице в Instagram поведала подписчикам, что в скором времени примет участие в съемках телешоу «Дом-2». Хотя ранее сибирячка зарекалась не участвовать в подобных проектах.

«В последнем интервью, я зареклась, что никогда больше не буду участвовать в реалити-шоу. Но как говорится, никогда не говори никогда. Я зашла на проект Дом-2. Для меня это некий социальный эксперимент над собой», — сообщила Абдразакова.

Как отметила блогерша, ей интересно, как у нее сложится взаимодействие с другими участниками, как получится себя проявить и получится ли построить отношения.

«Верю ли я, что встречу любовь? Время покажет», — подытожила блогерша.

Ранее девушка снималась в телешоу «Последний герой» на телеканале «ТВ-3». О себе тогда Абдразакова рассказывала, что училась и работала в Новосибирске, но все бросила и переехала в Москву. Хочет попасть в Госдуму. Увлекается стрельбой из пистолета. К семейной жизни пока не готова — занята самореализацией.

Шоу-бизнес,Госдума,
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