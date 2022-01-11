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34 минуты назад

Стали известны подробности госпитализации Леонида Куравлёва

Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых. Информация о том, что актер жил с дочерью, оказалась ложной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сына Куравлева Василия.

Стали известны подробности госпитализации Леонида Куравлёва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в настоящий момент 85-летний актер лечится в Коммунарке от пневмонии. Тесты на COVID-19 отрицательные.

«Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания. Это вся информация», — сообщил Василий.

Врачи прибыли на вызов к Куравлеву 5 января, он находился в одном из столичных пансионатов для пожилых людей. Его обнаружили в тяжелом состоянии и зафиксировали проблемы с дыханием и высокую температуру. Сейчас Куравлев находится в реанимации.

Пока нет информации о том, как давно он проживал в доме престарелых.

У Куравлева двое детей: дочь Ксения и сын Василий. В 2012 году актер после смерти своей жены Нины перестал сниматься в кино и оборвал контакты с друзьями. В последнее время он страдал от гипертонии. Его госпитализировали с сатурацией 89% и подключили к кислороду. Лечащие врачи рассказали, что Куравлев все еще в тяжелом состоянии.

Ранее сын Куравлева Василий сообщил, что народного артиста РСФСР госпитализировали с пневмонией.

Шоу-бизнес,Леонид Куравлев,ИТАР-ТАСС,
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