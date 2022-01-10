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48 минут назад

Невролог рассказал о причине инсульта у Прокловой

Врач-невролог Виктор Шахнович считает, что причиной инсульта 68-летней актрисы Елены Прокловой могли стать психологические и физические нагрузки, пишет «Пятый канал».

Невролог рассказал о причине инсульта у Прокловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что инсульт является заболеванием сосудов головного мозга, обусловленным нарушением эластичности сосудистой стенки. При этой патологии сосуд становится более жестким и перестает пропускать необходимое количество крови.

По словам Шахновича, когда головной мозг начинает получать недостаточно крови, некоторые его части перестают питаться, так как кровь несет в себе кислород. В результате происходит инсульт.

«У здорового человека инсульт не возникает. И это надо понимать», — подчеркнул врач, добавив, что главное – профилактика этого заболевания.

По его мнению, причиной инсульта Прокловой могли стать психологические и физические нагрузки, в том числе постоянные репетиции и гастроли.

«Подъемы артериального давления, на которые не обращали внимания, и в результате организм страдает. И когда-то организм не выдерживает и происходит нарушение кровообращения», — подытожил Шахнович.

Ранее сообщалось, что 68-летняя Проклова обратилась в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Врачи диагностировали у нее инсульт. Позже актриса подтвердила, что находится в реанимации.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,
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