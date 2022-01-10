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31 минуту назад

Жена Петросяна пожаловалась на травлю в Интернете

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю в соцсетях. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Жена Петросяна пожаловалась на травлю в Интернете
Фото: InstagramInstagram

Она опубликовала фотографию в вязаном чепце.

«Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему – чепчик», - написала Брухунова.

Она добавила, что если бы пять лет назад ей сказали, что ее фотография будет в каждом втором СМИ и на каждом интернет-портале с сотней комментариев под ним, она бы не поверила.

«Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет», - добавила она.

Ранее Бурухнова в Instagram опубликовала фотографию в том же чепце и в красной шубе. Некоторые подписчики не оценили ее новый образ. На комментарии Брухунова отвечала довольно резко.

После этого она опубликовала в сторис пост про хейтеров, оформленный в виде ответа на вопрос читателей, пишет «Пятый канал».

В ответе Брухунова пожаловалась, что в настоящее время выросло целое поколение, представители которого ни разу не получали «в морду за свои слова».

«И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет», - считает Брухунова.

Она назвала хейтеров «глубоко больными людьми». По ее мнению, человек со здоровой психикой не будет издеваться на другим человеком и оскорблять его.

«Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад, ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее. Не озлобиться, остаться человеком в этой реальности — задачка крайне непростая. Но я горжусь собой. Так как не ответила никому и не опустилась на днище, из-под которого раздается их стук», — добавила Брухунова.

Ранее Брухунова ответила на удивленный комментарий одной из подписчиц ее аккаунта в Instagram о том, что на странице нет негативных отзывов, что бывает крайне редко. Она сообщила, что удаляет такие комментарии.

«Я удаляю весь негатив. Зачем он мне?! Пусть остается с теми, кто его несет», - написала она.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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