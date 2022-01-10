Внучка Кобзона сыграла свадьбу

Внучка Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж. Фотографии со свадебной церемонии 22-летняя Идель опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Избранником Раппопорт стал ее давний возлюбленный Рафи Брауде.

Торжество состоялось в испанской Марбелье, где у семьи невесты имеется элитная недвижимость.

Идель поделилась несколькими снимками – на первом они с женихом позируют на фоне свадебного торта, на втором кружатся в танце, третий показывает приготовления невесты к церемонии, а на четвертом запечатлена беседка, в которой жених и невеста обменялись свадебными клятвами.

«Отличное начало 2022-го!» - прокомментировала фотографии Раппопорт.