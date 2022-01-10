Внучка Кобзона сыграла свадьбу

Внучка Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж. Фотографии со свадебной церемонии 22-летняя Идель опубликовала в Instagram.
Избранником Раппопорт стал ее давний возлюбленный Рафи Брауде.
Торжество состоялось в испанской Марбелье, где у семьи невесты имеется элитная недвижимость.
Идель поделилась несколькими снимками – на первом они с женихом позируют на фоне свадебного торта, на втором кружатся в танце, третий показывает приготовления невесты к церемонии, а на четвертом запечатлена беседка, в которой жених и невеста обменялись свадебными клятвами.
«Отличное начало 2022-го!» - прокомментировала фотографии Раппопорт.
Идель Раппопорт – старшая внучка певца Иосифа Кобзона, дочь Натальи Кобзон и австралийского юриста Юрия Раппопорта. Кобзон рассказывал, что познакомился со своим будущим зятем во время гастролей в Австралии и сразу решил, что он составит отличную партию его дочери. Спустя всего неделю после первой встречи Юрий сделал Наталье предложение. Помимо Идель, в браке родились еще двое дочерей – Мишель и Арнелла-Мари – и сын Ален-Джозеф.