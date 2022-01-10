В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.13EUR 85.13
Войти в почту
43 минуты назад

Внучка Кобзона сыграла свадьбу

Внучка Иосифа Кобзона Идель Раппопорт вышла замуж. Фотографии со свадебной церемонии 22-летняя Идель опубликовала в Instagram.

Внучка Кобзона сыграла свадьбу
Фото: InstagramInstagram

Избранником Раппопорт стал ее давний возлюбленный Рафи Брауде.

Торжество состоялось в испанской Марбелье, где у семьи невесты имеется элитная недвижимость.

Вдова Кобзона живет в роскошном особняке стиля барокко

Идель поделилась несколькими снимками – на первом они с женихом позируют на фоне свадебного торта, на втором кружатся в танце, третий показывает приготовления невесты к церемонии, а на четвертом запечатлена беседка, в которой жених и невеста обменялись свадебными клятвами.

«Отличное начало 2022-го!» - прокомментировала фотографии Раппопорт.

Идель Раппопорт – старшая внучка певца Иосифа Кобзона, дочь Натальи Кобзон и австралийского юриста Юрия Раппопорта. Кобзон рассказывал, что познакомился со своим будущим зятем во время гастролей в Австралии и сразу решил, что он составит отличную партию его дочери. Спустя всего неделю после первой встречи Юрий сделал Наталье предложение. Помимо Идель, в браке родились еще двое дочерей – Мишель и Арнелла-Мари – и сын Ален-Джозеф.

Шоу-бизнес,Наталья Кобзон,Иосиф Кобзон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители