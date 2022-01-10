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1 час назад

Дочь Хлебниковой ответила на слухи о серьезных ожогах лица у мамы

Дочь певицы Марины Хлебниковой Доминика опровергла информацию о полученных мамой в пожаре серьезных ожогах лица. Девушка подчеркнула, что общается с ней по видеосвязи. О состоянии своем мамы Доминика рассказала Андрею Малахову в программе «Прямой эфир» телеканала «Россия 1».

Дочь Хлебниковой ответила на слухи о серьезных ожогах лица у мамы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общаемся каждый день, но не вживую. Врачи не пускают к ней. Но мы общаемся по видеосвязи. Мама чувствует себя намного лучше. В первые дни было ужасно и непонятно, а сейчас уже, я бы сказала, позитивный настрой. По поводу ожогов могу так сказать, они у нее есть, но это не 80%, не 50% и не 30%. Ожогов мало», — рассказала Доминика.

При этом дочь Хлебниковой отметила, что не знает, сколько операций сделали или сделают еще ее маме. Сама Доминика надеется, что певицу выпишут из больницы через две-три недели. По словам девушки, врачи прогнозов по этому поводу никаких не дают.

Также по аудиосвязи с Малаховым в «Прямом эфире» поговорила и сама Хлебникова. Она подтвердила слова дочери, сказав, что с ее лицом все в порядке. Кроме того певица заявила, что причиной пожара в квартире могло стать короткое замыкание.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,Андрей Малахов,
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