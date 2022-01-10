Дочь Хлебниковой ответила на слухи о серьезных ожогах лица у мамы

«Общаемся каждый день, но не вживую. Врачи не пускают к ней. Но мы общаемся по видеосвязи. Мама чувствует себя намного лучше. В первые дни было ужасно и непонятно, а сейчас уже, я бы сказала, позитивный настрой. По поводу ожогов могу так сказать, они у нее есть, но это не 80%, не 50% и не 30%. Ожогов мало», — рассказала Доминика.