Собчак ответила хейтерам Блиновской

«Я прямо сейчас открываю Youtube и вижу 1,8 миллиона просмотров выпуска про девушек Кремниевой долины и 9,2 миллиона интервью с Еленой Блиновской. И что это, если не наглядная демонстрация приоритетов? Интерес к лидеру марафонов больше, чем интерес к нескольким классным девушкам, которые пришли к успеху в результате упорной, порой нудной работы и борьбы. Выбор масс очевиден», — написала Собчак.