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1 час назад

Собчак ответила хейтерам Блиновской

Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте заступилась за гуру «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которую начали хейтить после выхода ее скандального интервью с телеведущей. В своем посте журналистка указала на «приоритеты» при выборе жизненного пути всех недовольных.

Собчак ответила хейтерам Блиновской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прямо сейчас открываю Youtube и вижу 1,8 миллиона просмотров выпуска про девушек Кремниевой долины и 9,2 миллиона интервью с Еленой Блиновской. И что это, если не наглядная демонстрация приоритетов? Интерес к лидеру марафонов больше, чем интерес к нескольким классным девушкам, которые пришли к успеху в результате упорной, порой нудной работы и борьбы. Выбор масс очевиден», — написала Собчак.

При этом телеведущая уверена, что подобное мышление общества определила народная сказка про Емелю-дурочка.

«В нашей стране, где главная народная сказка про Емелю-дурачка, который лежал на печи, а потом поймал волшебную щуку, — не надо быть догадливым, чтобы понять, какая концепция (тяжелая работа или ожидание исполнения мечты) выглядит более привлекательной. И виновата в этом уже никак не Блиновская», — пояснила Собчак.

В заключение телеведущая посоветовала хейтерам задуматься не об «не оправданных Блиновской ожиданиях, а о тревожности времени и приоритетах при выборе жизненного пути».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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