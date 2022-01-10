Асмус не смогла улететь в Россию из-за кучи чемоданов

Актриса Кристина Асмус рассказала, что не смогла вернуться в Москву из Дубая из-за большого количества багажа. Фотографию в окружении целых девяти чемоданов она опубликовала в своем профиле в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолёт. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего», - рассказала девушка подписчиками.

Асмус также подчеркнула, что в итоге у нее получилось благополучно поменять билет на ночной рейс и еще немного побыть в Эмиратах.

Фанатов актрисы удивил такой багаж, и они начали предполагать, зачем девушке столько сумок.

«Паровозик из них можно сделать!», «Там семь карликов спрятаны?», «Кристина, ты по-моему Дубай в чемоданах потихоньку в Россию перевозишь», - шутили подписчики Асмус.