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12 минут назад

«Ухохотала бы»: Гузеева пофлиртовала с участником шоу «Давай поженимся»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева засыпала комплиментами участника передачи «Давай поженимся».

«Ухохотала бы»: Гузеева пофлиртовала с участником шоу «Давай поженимся»
Фото: InstagramInstagram

Стриптизер Юрий из Архангельска участвовал в программе в качестве одного из женихов для невесты по имени Ольга.

На съемках Лариса Гузеева назвала Юрия красавчиком и заявила, что между ними мог бы случиться роман, если бы они оказались вместе в киноэкспедиции.

«Если бы я была моложе лет на 15, и вы работали, например, такелажником или вторым оператором, и мы были бы в полугодовой экспедиции где-нибудь во Владивостоке. Вы бы глазками своими... ухохотала бы», - сказала телеведущая.

Гузеева выразила уверенность, что после выхода передачи в эфир у Юрия значительно прибавится поклонниц.

Героиня выпуска Ольга тоже не осталась равнодушна к стриптизеру из Архангельска и выбрала его, оставив не у дел двух других кандидатов в женихи.

Ранее Лариса Гузеева напророчила своей соведущей Розе Сябитовой скорую свадьбу после исполненного ею в эфире тверка.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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