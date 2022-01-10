«Ухохотала бы»: Гузеева пофлиртовала с участником шоу «Давай поженимся»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева засыпала комплиментами участника передачи «Давай поженимся».

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Стриптизер Юрий из Архангельска участвовал в программе в качестве одного из женихов для невесты по имени Ольга.

На съемках Лариса Гузеева назвала Юрия красавчиком и заявила, что между ними мог бы случиться роман, если бы они оказались вместе в киноэкспедиции.

«Если бы я была моложе лет на 15, и вы работали, например, такелажником или вторым оператором, и мы были бы в полугодовой экспедиции где-нибудь во Владивостоке. Вы бы глазками своими... ухохотала бы», - сказала телеведущая.

Гузеева выразила уверенность, что после выхода передачи в эфир у Юрия значительно прибавится поклонниц.

Героиня выпуска Ольга тоже не осталась равнодушна к стриптизеру из Архангельска и выбрала его, оставив не у дел двух других кандидатов в женихи.