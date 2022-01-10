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24 минуты назад

Екатерина Андреева рассказала, как сохранить молодость

Телеведущая Екатерина Андреева, которая в ноябре прошлого года отметила 60-летний юбилей, поделилась секретом своей молодости, прозванной поклонниками вечной. О том, что нужно делать, чтобы не выглядеть на свой возраст, она рассказала на своей странице в Instagram.

Екатерина Андреева рассказала, как сохранить молодость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина опубликовала снимок, на котором предстала в необычной позе. Однако ведущая пояснила, что каждый свой день она обязательно начинает с йоги. По ее мнению, такие занятия дают возможность настроиться на рабочий лад, а также сохранить гибкость тела.

«Закольцевать энергию Чи, держать баланс, не падать и не шататься при любых обстоятельствах, быть стойкой, но гибкой, пропускать через себя, не удерживая ничего негативного — это легко на самом деле», — добавила Андреева.

Однако не только йога помогает телеведущей сохранять молодость. Она также занимается плаванием и пилатесом. Не забывает Андреева и про уход за собой. По словам женщины, она прибегает к современным методам омоложения — спа, бани, а также купания в целебных источниках.

Поклонники восхитились фотографией телеведущей и усыпали Андрееву комплиментами.

«Просто восхищаюсь вами Катя! С понедельника начинаю очистительную гимнастику по утрам и йога вечером», — написала одна из фанаток.

Другая подписчица назвала Екатерину примером женской красоты.

В настоящий момент Екатерина Андреева отдыхает в Швейцарии. Однако даже в отпуске ведущая не забывает про спорт — катается на горных лыжах.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,
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