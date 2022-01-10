«Честное и с мемасами»: Моргенштерн запускает собственное СМИ

«Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами свое СМИ. Но так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн», - уточнил рэпер.