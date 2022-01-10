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25 минут назад

«Честное и с мемасами»: Моргенштерн запускает собственное СМИ

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что запускает собственное СМИ, так как устал от скучных и однообразных медиапроектов. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram.

«Честное и с мемасами»: Моргенштерн запускает собственное СМИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы, возможно, заметили, что я снова пропал из соцсетей ненадолго. <…> Все это время я работал над новым проектом», - сказал Моргенштерн.

Он пояснил, что устал от однообразных скучных СМИ и решил сделать собственное.

«Свободное, честное, прогрессивное, инновационное и с классными мемасами свое СМИ. Но так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться. Поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн», - уточнил рэпер.

Он добавил, что проект в настоящее время запускается в тестовом режиме. Подробности пообещал завтра.

«Мы набираем команду горячих, молодых, талантливых ребят, которые готовы строить с нами прекрасное СМИ будущего», - заявил Моргенштерн.

На проект, который рэпер реализует в Telegram уже подписаны более 430 тысяч человек.

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