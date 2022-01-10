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27 минут назад

Харламов заявил о болезни и назвал неожиданный диагноз

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в своем Instagram заявил, что заболел в новогодние праздники, и назвал диагноз. Юморист также объяснил, что из-за болезни не публиковал видео с собой.

Харламов заявил о болезни и назвал неожиданный диагноз
Фото: InstagramInstagram

«Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал Харламов.

Спустя несколько часов комик также опубликовал ролик, в котором с распухшим из-за насморка носом пожаловался на болезнь.

Юморист отметил, что сейчас у него температура 37,7, поэтому он чувствует себя разбитым. Также он признался, что ему очень скучно.

«Смотришь телек, YouTube, потом вырубаешься, потом потеешь, потом опять вырубаешься. Короче говоря, не самое лучшее времяпрепровождение», — рассказал в новом видео Харламов.

Ранее стало известно, что резидента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Сообщалось, что он заболел 9 декабря. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость.

24 декабря журналисты выяснили, что степень поражения легких у Батрудинова снизилась, и комику стало лучше. Однако очаги поражения в верхней части легких немного увеличились, из-за чего показатель насыщения крови кислородом упал. Из-за такой картины юмористу, по данным СМИ, назначили гормональную терапию.

Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,
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