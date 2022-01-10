Харламов заявил о болезни и назвал неожиданный диагноз

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в своем Instagram заявил, что заболел в новогодние праздники, и назвал диагноз. Юморист также объяснил, что из-за болезни не публиковал видео с собой.

Фото: Instagram Instagram

«Неожиданно выяснилось, что помимо ковида на планете остались ангина и грипп. Поэтому год для меня начался не очень», — написал Харламов.

Спустя несколько часов комик также опубликовал ролик, в котором с распухшим из-за насморка носом пожаловался на болезнь.

Юморист отметил, что сейчас у него температура 37,7, поэтому он чувствует себя разбитым. Также он признался, что ему очень скучно.

«Смотришь телек, YouTube, потом вырубаешься, потом потеешь, потом опять вырубаешься. Короче говоря, не самое лучшее времяпрепровождение», — рассказал в новом видео Харламов.

Ранее стало известно, что резидента Comedy Club 43-летнего Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом в Москве. Сообщалось, что он заболел 9 декабря. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость.