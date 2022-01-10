Елена Проклова попала в реанимацию

Актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом, сообщает телеграм-канал 112.
68-летняя артистка обратилась в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Врачи диагностировали у нее инсульт.
Проклова находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
Елена Проклова – заслуженная артистка РСФСР, снималась в фильмах «Снежная королева», «Единственная…», «Мимино», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем» и др.
В августе 2021 года инсульт перенес народный артист России Иван Краско. 90-летний актер почувствовал себя плохо на даче, у него начали отказывать ноги и темнело в глазах. Близкие уговорили его обратиться в поликлинику, откуда Краско на скорой увезли в больницу.