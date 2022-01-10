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1 час назад

Елена Проклова экстренно госпитализирована с инсультом

Актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом, сообщает телеграм-канал 112.

Елена Проклова попала в реанимацию
Фото: InstagramInstagram

68-летняя артистка обратилась в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Врачи диагностировали у нее инсульт.

Проклова находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Елена Проклова – заслуженная артистка РСФСР, снималась в фильмах «Снежная королева», «Единственная…», «Мимино», «Капитанская дочка», «Будьте моим мужем» и др.

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В августе 2021 года инсульт перенес народный артист России Иван Краско. 90-летний актер почувствовал себя плохо на даче, у него начали отказывать ноги и темнело в глазах. Близкие уговорили его обратиться в поликлинику, откуда Краско на скорой увезли в больницу.

Шоу-бизнес,Иван Краско,Елена Проклова,
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