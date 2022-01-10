Елена Проклова попала в реанимацию

68-летняя артистка обратилась в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Врачи диагностировали у нее инсульт.

В августе 2021 года инсульт перенес народный артист России Иван Краско. 90-летний актер почувствовал себя плохо на даче, у него начали отказывать ноги и темнело в глазах. Близкие уговорили его обратиться в поликлинику, откуда Краско на скорой увезли в больницу.