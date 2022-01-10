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58 минут назад

Моргенштерн открыл собственное СМИ и набирает команду

Моргенштерн решил стать главным редактором. Вот, что значит пробовать себя в разных амплуа. В Instagram рэпер заявил, что открывает собственное СМИ. На данный момент он оставил ссылку на личный Телеграм-канал «Не Моргенштерн».

Моргенштерн открыл собственное СМИ
Фото: InstagramInstagram

«Сегодня вылупилось на свет самое прогрессивное, кучерявое и свободное СМИ. Так как Моргенштерн признан чуть ли не иноагентом и врагом нации, наш канал никак не будет связан с этой темной и грязной личностью. Мы – НЕ МОРГЕНШТЕРН», – заявил артист.

На канал подписалось уже больше 400 тыс. человек. Пока в мессенджере висит одно сообщение – это СМИ будущего, которое набирает команду. Не известно, сколько готов платить журналистам рэпер, но он уверяет, что разнесет индустрию. По словам Моргенштерна, он будет писать только правду без желтизны, но с мемами.

Что ж, посмотрим. Ситуацию уже прокомментировала Ксения Собчак в «Кровавой барыне». Она думает, что рэпер и правда задаст жару.

У рэпера уже второй год в жизни сплошная белая полоса. Бывают косяки и побеги в Дубай, но в целом – успех и процветание. «ФедералПресс» писал, что Дима Билан думает – Моргенштерн продал душу дьяволу.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Ксения Собчак,ФедералПресс,
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