Щербаков призвал выпустить Ефремова по УДО

Актер театра и кино Борис Щербаков высказался о наказании артиста Михаила Ефремова. Как он сказал в студии передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», его коллега уже заслуживает условно-досрочного освобождения.
«В свое время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила», — заявил он.
Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.
Щербаков не первый из знаменитостей, кто высказывался за смягчение наказания Ефремову. Ранее об этом заявляла актриса Татьяна Васильева, которая заявила, что тюремный срок — тяжелое наказание для людей творческих профессий.