Билан рассказал об отдыхе на Мальдивах

Певец Дима Билан рассказал, что провел новогодние каникулы на Мальдивах. В своем Instagram он отметил, что, как и в прошлую поездку, взял с собой ноутбук и клавишные, чтобы писать новую музыку.

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«Взял с собой клавиши, ноут и как в прошлый раз жду вдохновения, чтобы написать музыку настроения, но никак не доходят руки. Видимо, нужно соскучиться по ее величеству! Но не буду торопить события», — заявил исполнитель.

Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой.