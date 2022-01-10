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44 минуты назад

«Жду вдохновения»: Билан рассказал об отдыхе на Мальдивах

Певец Дима Билан рассказал, что провел новогодние каникулы на Мальдивах. В своем Instagram он отметил, что, как и в прошлую поездку, взял с собой ноутбук и клавишные, чтобы писать новую музыку.

Билан рассказал об отдыхе на Мальдивах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Взял с собой клавиши, ноут и как в прошлый раз жду вдохновения, чтобы написать музыку настроения, но никак не доходят руки. Видимо, нужно соскучиться по ее величеству! Но не буду торопить события», — заявил исполнитель.

Напомним, что ранее в интернете появились кадры с выступления, на которых Билан ведет себя неадекватно, не может устоять на ногах и с трудом общается с публикой.

После же в своем Instagram певец выпустил видео с извинениями, в котором он признался, что напился и теперь ему стыдно за свое поведение. Через некоторое время в интервью журналистке Ксении Собчак он рассказал, что врачи диагностировали у него третью стадию алкоголизма.

Шоу-бизнес,Дима Билан,Ксения Собчак,
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