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53 минуты назад

«Я по другую сторону»: Собчак объяснила, почему создает курс после ролика об «инфоцыганах»

Последние выпуски на YouTube-канале Ксении Собчак были посвящены разоблачению курсов знаменитых блогеров и звезд отечественного шоу-бизнеса. В ролике ведущая раскритиковала их бизнес, назвав «инфоцыганами». Резонансным в обществе стало и интервью Собчак с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской, после которого от той отписалось несколько сотен тысяч поклонников.

Собчак объяснила создание курса после ролика об «инфоцыганах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако после роликов подписчики ополчились и на саму Собчак. Причиной этого стала новость, что журналистка запускает свой онлайн-курс. Поклонники заподозрили Ксению Анатольевну в двойных стандартах, однако она в личном блоге расставила все точки над «i».

По словам телеведущей, своими последними видео она не делала «прогрев» к своему курсу и не занималась уничтожением конкурентов. Она отмечает, что хотела раскрыть многим наивным людям глаза на очевидными обман.

Я по другую сторону и всегда буду брать на себя риски говорить неудобные для вас вещи, если не согласна с чем-то, — объясняет звезда.

Собчак намерена создать качественный продукт, который будет кардинально отличаться от того, что принято называть «инфоцыганством».

Напомним, что на Ксению Собчак подали в суд после ролика об «инфоцыганах». С нее требуют 100 млн рублей и обвиняют в расизме и ксенофобии.

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