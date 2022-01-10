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1 час назад

Янковский назвал стрессом съемку постельной сцены с Асмус

Актер Иван Янковский в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» рассказал, что ему было неловко сниматься в постельной сцене с Кристиной Асмус для фильма «Текст».

Янковский назвал стрессом съемку постельной сцены с Асмус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно», — подчеркнул Янковский.

При этом актер добавил, что считает эту сцену абсолютно оправданной по нескольким причинам. Во-первых, она была прописана в книге. Во-вторых, она вызвала сильный общественный резонанс, который, впрочем, по мнению Янковского, ничем не оправдан. Актер отметил, что согласился бы сниматься в эротических сценах, но только при условии, что такой эпизод в фильме будет оправдан. К тому же, резюмировал Янковский, многое зависит от режиссера, сценария и самой сцены.

Ранее актер Станислав Ярушин признался, что не испытывал особенных ощущений во время поцелуев с коллегой Настасьей Самбурской на съемках «Универа».

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