Янковский назвал стрессом съемку постельной сцены с Асмус

«Кристина не заслужила травлю в свою сторону за то, что она профессиональная актриса. Для нас это тоже был стресс — снимать такую сцену. Это не веселье и не праздник. Такие сцены не приносят удовольствия и счастья. Ты же показываешь интимные, личные вещи, а это сложно», — подчеркнул Янковский.

При этом актер добавил, что считает эту сцену абсолютно оправданной по нескольким причинам. Во-первых, она была прописана в книге. Во-вторых, она вызвала сильный общественный резонанс, который, впрочем, по мнению Янковского, ничем не оправдан. Актер отметил, что согласился бы сниматься в эротических сценах, но только при условии, что такой эпизод в фильме будет оправдан. К тому же, резюмировал Янковский, многое зависит от режиссера, сценария и самой сцены.