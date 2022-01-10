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1 час назад

Невесту Павла Мамаева заподозрили в беременности

Футболист Павел Мамаев в конце прошлого года сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — бывшей подруге экс-супруги Надежде Санько. Женщина получила от спортсмена кольцо с роскошным бриллиантом, стоимость которого составляет около 12 миллионов рублей. Для многих подписчиков пары эта новость стала неожиданностью, так как знаменитости вместе несколько месяцев, а весной 2021 года Мамаев развелся с Аланой Мамаевой после 7 лет брака.

Невесту Павла Мамаева заподозрили в беременности
Фото: InstagramInstagram

Некоторые пользователи Сети считают, что причиной такой скорой помолвки стала беременность Надежды. Сейчас звезды отдыхают в Дубае, и очевидцы засняли пару в торговом центре города. Женщина была одета в легкое платье в пол, которое подчеркнуло округлившийся живот. Однако возлюбленная Павла отрицает свою беременность.

Надежда уже воспитывает сына от предыдущих отношений. Имя отца ребенка неизвестно, но ранее Алана рассказывала, что Санько была замужем за чеченцем и приняла ислам. Сейчас женщина соблюдает только некоторые традиции веры.

У Мамаева же есть дочь Алиса, которую подарила ему бывшая жена. Сейчас экс-супруги судятся из-за алиментов. Алана возмущена, что у футболиста есть деньги на многомиллионное кольцо, но нет денег на наследницу. В своем блоге знаменитость заявила, что последний раз Павел перечислил на ребенка 30 тысяч рублей в конце ноября.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
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