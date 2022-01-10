Рассекречено место работы актера из «Игры в кальмара» в Москве

Фото: Мослента Мослента

23-летний рэпер Юра Пак, выступающий под псевдонимом HARU, в беседе с «Мослентой» рассказал, что актер из популярного корейского сериала «Игра в кальмара» работал в Москве.

По словам артиста, из Южной Кореи в Москву приезжают получать музыкальное и инженерное образование, а также по бизнесу.

Например, актер, исполнявший в «Игре в кальмара» роль бандита, раньше работал в Москве в LG Electronics. «Недавно на одном из шоу в Корее его попросили поговорить по-русски, и он, хоть и с акцентом, но представился, и сказал, что торговал в Москве телевизорами», — рассказал музыкант.

Он также отметил, что подобным образом многие корейцы приезжают в Москву работать, часто с семьями. Если контракт долгий, то дети идут в местную школу и русифицируются. Либо их часто отдают в англоязычные школы, которые по большей части находятся в юго-западном административном округе.

Ранее корейский рэпер рассказал об основных отличиях Москвы и Сеула.