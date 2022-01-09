Тик-токер Даня Милохин попал в «плен» при въезде на Украину

Российский TikTok-блогер Даня Милохин сообщил, что его не пустили на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, по прилету в Киев он оказался «в плену», отказав в праве въехать на территорию страны.

«Меня не впустили, сказали что я враг. Нас обратно развернули», — заявил Милохин.

На днях проблемы с въездом на Украину возникли у звезды сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко. Поводом для отказа стал тот факт, что 34-летний актер посетил Крым, где проходили съемки сериала «Гурзуф» с его участием. На Украине у Чепурченко также были запланированы съемки.