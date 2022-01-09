В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
25 минут назад

Тик-токер Даня Милохин попал в «плен» при въезде на Украину

Российский TikTok-блогер Даня Милохин сообщил, что его не пустили на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Тик-токер Даня Милохин попал в «плен» при въезде на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, по прилету в Киев он оказался «в плену», отказав в праве въехать на территорию страны.

«Меня не впустили, сказали что я враг. Нас обратно развернули», — заявил Милохин.

На днях проблемы с въездом на Украину возникли у звезды сериала «Жуки» Вячеслава Чепурченко. Поводом для отказа стал тот факт, что 34-летний актер посетил Крым, где проходили съемки сериала «Гурзуф» с его участием. На Украине у Чепурченко также были запланированы съемки.

Ранее сообщалось, что за прошедший год Украина отказала во въезде 6,4 тыс. россиянам, что составило 15% от общего числа граждан, которых не впустили в страну.

Шоу-бизнес,Вячеслав Чепурченко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители