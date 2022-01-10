Шепелев показал лицо младшего сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто делится семейными фотографиями, однако сейчас мужчина впервые решил показать лицо младшего сына Тихона. Соответствующий снимок появился в личном блоге знаменитости в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Шепелев поделился кадром, где маленький Тихон прислонился к окну и с интересом рассматривает улицу.

«Сын. Январь. Кролик» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписал фото ведущий.

Поклонники осыпали десятимесячного мальчика комплиментами и теплыми словами. Также фолловеры отметили, что Тихон похож на своего брата Платона.

Напомним, Дмитрий был в гражданском браке с певицей Жанной Фриске, которая скончалась от онкологического заболевания в 2015 году. В апреле 2013 года артистка подарила мужчине сына Платона. После смерти жены Шепелев решил не показывать общественности наследника. И только прошедшим летом телеведущий впервые выложил фотографии, где видно лицо Платона.