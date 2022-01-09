Пропавший в Казахстане актер «Интернов» нашелся

Российский актер Илья Глинников, известный по главной роли в сериале «Интернов», найден в Казахстане невредимым. Об сообщили в пресс-службе департамента по Чрезвычайной ситуации Алма-Аты, передает РИА «Новости».
Глинников отправился в Казахстан покорять пик Талгар и пропал. Родственники не могли с ним связаться, однако в генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что не располагают данными о пропаже актера.
Позже местная волонтерская организация «Добровольная служба спасения в горах» получила информацию от федерации альпинизма Казахстана о том, что Глинникова вместе с группой альпинистов проводили из лагеря «Туюксу» до высокогорного катка «Медео».
Ранее сообщалось, что более 40 россиян не смогли вылететь из Алма-Аты из того, что аэропорт был захвачен митингующими. Пассажирам пришлось провести на борту самолета около 15 часов, пока мародеры пытались вскрыть двери.