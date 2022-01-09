Участник «Машины Времени» заявил о нелюбви к современной Москве

«Честно говоря, я предпочитаю Москву периода 60-х. Далеко не все из того, что появилось в городе в последние годы мне нравится. Многие новые здания были построены в ущерб старой архитектуре столицы, которая несла в себе настоящий московский дух, понимание, ощущение Москвы», — подчеркнул он.