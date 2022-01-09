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50 минут назад

Знаменитый музыкант признался в нелюбви к современной Москве

Композитор и вокалист легендарной группы «Машина Времени» Александр Кутиков в беседе с «Мослентой» рассказал о нелюбви к современной Москве.

Участник «Машины Времени» заявил о нелюбви к современной Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитый музыкант родился и вырос в столице. Он признался, что исходил практически все улицы и переулки города, особенно в центре.

«Честно говоря, я предпочитаю Москву периода 60-х. Далеко не все из того, что появилось в городе в последние годы мне нравится. Многие новые здания были построены в ущерб старой архитектуре столицы, которая несла в себе настоящий московский дух, понимание, ощущение Москвы», — подчеркнул он.

Кутиков добавил, что началось это не в 90-е годы, а значительно раньше.

«За точку отсчета можно взять момент, когда вместо замечательных, роскошных арбатских переулков был прорублен проспект Калинина, который сегодня все знают как Новый Арбат. Он безжалостно разрушил один из самых симпатичных и трогательных районов центра Москвы. Это было обидно», — поделился собеседник «Мосленты».

Ранее знаменитый рок-музыкант назвал Москву мультижанровым городом.

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