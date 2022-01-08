Собчак поностальгировала по вечеринке у Прохорова в Куршавеле

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к вечеринкам в Куршавеле, куда приезжает с 16 лет. В своем Instagram она вспомнила свою поездку, где она оказалась на первой рождественской вечеринке у Михаила Прохорова.

Фото: Instagram Instagram

Собчак останавливалась тогда в «нижнем лагере в дешевеньком отеле». Русских, по ее словам, в Куршавеле тогда совсем не было, пока туда не приехал Прохоров.

«Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле», – рассказала она.

Как призналась Собчак, с тех пор прошло время. «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов».