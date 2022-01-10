Госстат Украины: инфляция составила 10%, а цены на продукты выросли на 1,2%

<p class="MsoNormal">«Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%, за год в целом - 10%. Базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,4%, за год в целом - 7,9%», — сообщается в отчете, который цитирует агентство <a href="https://tass.ru/ekonomika/13388631" target="_self">ТАСС</a>. </p> <p class="MsoNormal">Отмечается, что в последний месяц 2021 года цены на продукты выросли на 1,2%. Включается в перечень товаров и безалкогольная продукция. На 10% подорожали яйца и овощи. </p> <p class="MsoNormal">Ранее <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Banki</span>.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Loans</span><span lang="EN-US"> </span><a href="https://banki.loans/news/post/glava-sbera-gref-predupredil-rossiyan-s-dengami-na-bankovskoj-karte">рассказывали</a> о предупреждениях главы Сбера Грефа. Россияне могут лишиться накоплений со своих карт.</p>