Бузову возмутило ее фото с Малафеевым

Бурное обсуждение в социальных сетях вызвала фотография Бузовой, которую бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев выложил в инстаграме.
Вячеслав хотел рассказать подписчикам, как он праздновал Рождество во Франции. На снимке – он и поющая телеведущая Ольга Бузова с бокалами в руках в каком-то ресторанчике или кафе.
«Кайфуем, жизнь одна», - подписал футболист фотографию.
Виновато ли тому освещение или были еще какие-то причины, но на необработанном снимке Бузова получилась неудачно.
«Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить», — написала она в комментариях.
Фолловеры не оставили своим вниманием эту тему, и активно начали рассуждать , почему Ольга так скверно получилась.
«Истинное лицо, хватит свою инсту фотошопить, красивее ты не станешь», «она сама 24 часа себя снимает с масками и сама не верит, что без масок такая».
Отреагировал на фотографию и комментатор Дмитрий Губерниев.
«С утра коньяк уже вдвоём пьёте???», - спросил он.
Хейтеры отчитали злопыхателя.
«Вы как тень отца Гамлета, всегда рядом с Олей, и у шутки Вашей уже борода синяя», «Вы, господин Губерниев, с этим "коньяком по утрам" напоминаете подвыпившего дяденьку на средней руки корпоративе, который пристает ко всем гостям со старым и несмешным анекдотом, все его избегают, а дяденька хохочет сам над собой и опять пристает к следующему гостю. Всем за дяденьку стыдно, а он этого не понимает».
На днях певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась своим фанатам на откровенный танец неизвестной девушки в одном из клубов Москвы. Пост о возмутительном поведении неизвестной танцовщицы Бузова написала в своем Instagram-аккаунте.
Певица пояснила, что это было элитное мероприятие в честь открытия нового караоке-клуба, которым владеют ее друзья. Телеведущая была очень возмущена, назвала неизвестную «дном днищенским» и заявила, что при таком поведении женщина в XXI веке не может требовать к себе уважения.