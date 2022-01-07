Бузову возмутило ее фото с Малафеевым

«Вы как тень отца Гамлета, всегда рядом с Олей, и у шутки Вашей уже борода синяя», «Вы, господин Губерниев, с этим "коньяком по утрам" напоминаете подвыпившего дяденьку на средней руки корпоративе, который пристает ко всем гостям со старым и несмешным анекдотом, все его избегают, а дяденька хохочет сам над собой и опять пристает к следующему гостю. Всем за дяденьку стыдно, а он этого не понимает».