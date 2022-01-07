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1 час назад

Психиатр оценил публикацию Бритни Спирс своих обнаженных фото

Психиатр усомнился в правильности отмены опеки над Бритни Спирс. Звезда продолжает выкладывать в интернет свои фотографии в обнаженном виде. Накануне в ее инстаграме появились новые селфи. Бритни позирует в одних чулках. Зона гениталий прикрыта маленьким смайликом в виде сердечка.

Психиатр оценил публикацию Бритни Спирс своих обнаженных фото
Фото: InstagramInstagram

"Свободная женская энергия никогда не была так хороша", — написала артистка в своем инстаграме.

Видео дня

Врач Михаил Тетюшкин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что такое поведение нехарактерно для серьезного взрослого человека, тем более, только что вынужденного доказывать свое право уйти из-под опеки.

«Если действительно там полностью обнаженные фото, опубликованные ей самой, а не слитые в сеть кем-то еще, то это вряд ли можно оценить, как поступок взрослого, взвешенного, зрелого человека с учетом того, что она уже далеко не подросток. Наверное, это действительно основание для того, чтобы думать, насколько было правильным решение о прекращении опеки. Но на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности, либо наоборот», - отметил Тетюшкин.

Эксперт уточнил, что в целом по нынешнему времени публикация своих «голых» фотографий уже не считается чем-то из ряда вон выходящим.

«Сейчас произошел некоторый перекос в плане выражения свободы. Люди зачастую пытаются выражать свою свободу таким явно неадекватным поведением. Если единственное, чем человек может проявить свою свободу, — это обнажиться и выложить эти фотографии, то каждый волен по-своему сходить с ума, бытовым языком говоря. Если это подросток, то это понятно, а если это взрослый человек, известная личность, человек, который имел проблемы с зависимостью, ментальные и вроде как их решил, то, наверное, это не самый оптимальный способ выражение свободы».

Певица заблокировала комментарии к публикации.

Американская певица Бритни Спирс записала новое видео с танцем в откровенном наряде. 39-летняя поп-исполнительница предстала перед поклонниками в красном кроп-топе и зеленых шортах и продемонстрировала на камеру танцевальные движения под песню Билли Айлиш Bad guy («Плохой парень»).

Соответствующий ролик размещен в инстаграм-аккаунте певицы.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,Бритни Спирс,Радиостанция "Говорит Москва",
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