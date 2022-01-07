Психиатр оценил публикацию Бритни Спирс своих обнаженных фото

«Если действительно там полностью обнаженные фото, опубликованные ей самой, а не слитые в сеть кем-то еще, то это вряд ли можно оценить, как поступок взрослого, взвешенного, зрелого человека с учетом того, что она уже далеко не подросток. Наверное, это действительно основание для того, чтобы думать, насколько было правильным решение о прекращении опеки. Но на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности, либо наоборот», - отметил Тетюшкин.