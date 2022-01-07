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35 минут назад

Госпитализирован Авраам Руссо

Певец Авраам Руссо попал в одну из больниц США, сообщает «Собеседник» со ссылкой на представительницу артиста Анну Либерман.

Авраам Руссо госпитализирован
Фото: НТВ/YouTubeНТВ/YouTube

По ее словам, госпитализация 52-летнего Руссо связана с серьезной операцией. Хирургического вмешательства потребовали последствия покушения на артиста в середине 2000-х. «Во время операции была пережата глубокая вена бедра, во избежание серьезных кровопотерь и смерти. Но это, в свою очередь, нарушало циркуляцию крови в организме Авраама в течение последующих 15 лет», — объяснила Либерман.

Врачи будут восстанавливать нормальную циркуляцию крови. До этого операцию нельзя было провести из-за загруженного графика Авраама Руссо — он прилетел в Москву в начале 2021 года и снимался в телепрограммах, работал на концертах, выступал на телеканалах, включая участие в конкурсе «Суперстар. Возвращение!».

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева получила от Авраама Руссо подарок за два миллиона.

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