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12 минут назад

Певица Бритни Спирс опубликовала фото в одних чулках и чокере

Певица Бритни Спирс полностью обнажилась в очередном откровенном посте в Instagram. Она сделала селфи в зеркало, оставшись только в чулках и чокере, а интимную зону прикрыв эмодзи в виде сердечка.

Бритни Спирс обнажилась для фото в Instagram
Фото: ReutersReuters

"Свободная женская энергия никогда не была так хороша", - подписала кадр она. Под постом 40-летней звезды уже почти 2 миллиона лайков.

Комментарии к этому и нескольким другим постам она отключила - подписчики певицы регулярно пытаются намекнуть ей на то, что контент на странице стал слишком вызывающим, и переживают за ее ментальное здоровье.

Сейчас правила Instagram запрещают публиковать полностью обнаженные фото за несколькими исключениями - например, если на снимке изображены шрамы после удаления груди или грудное вскармливание.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс. Звезда утверждала, что Джейми ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.

Ранее Бритни Спирс сообщила, что впервые за 13 лет выпила бокал красного вина.

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