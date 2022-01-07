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41 минуту назад

С родных Градского взыскивают многотысячные долги

Родные скончавшегося в конце ноября 2021 года композитора и певца Александра Градского до сих пор не полностью рассчитались с его имущественными долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

С родных Градского взыскивают многотысячные долги
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, о задолженности Градского стало известно уже после его смерти. Сумма долга изначально составляла чуть более полумиллиона рублей.

«Спустя месяц погашены почти 100 тысяч. На сегодняшний день семье Градского осталось выплатить еще 431 тысячу рублей», — говорится в материале.

В «КП» отметили, что главным образом композитору набежал долг за имеющуюся у него недвижимость в Москве, еще 70 тысяч рублей составили земельный и транспортный налоги. Выплатить задолженность Градский должен был 1 декабря, но в силу серьезных проблем со здоровьем и последующей кончины, не успел этого сделать. Сейчас оставшиеся долги должны выплатить члены семьи, вступившие в наследство.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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