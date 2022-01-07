С родных Градского взыскивают многотысячные долги

Родные скончавшегося в конце ноября 2021 года композитора и певца Александра Градского до сих пор не полностью рассчитались с его имущественными долгами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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По данным газеты, о задолженности Градского стало известно уже после его смерти. Сумма долга изначально составляла чуть более полумиллиона рублей.

«Спустя месяц погашены почти 100 тысяч. На сегодняшний день семье Градского осталось выплатить еще 431 тысячу рублей», — говорится в материале.