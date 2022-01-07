Оксану Самойлову и Джигана обворовали в Мексике

Вместо привычных Мальдив или Турции пара решила открыть для себя новое направление, о чем уже пожалела. Самойлова рассказала, что всего за несколько дней они с Джиганом уже дважды пострадали от местного криминала.

Отдыхающие в Мексике 36-летний рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштейн (более известен под сценическим псевдонимом Джиган) и его 33-летняя супруга Оксана Самойлова стали жертвами воришек. Всего за несколько дней в латиноамериканском государстве местные уголовники уже два раза обчистили российскую звездную пару. Фотомодель рассказала о случившемся в своем микроблоге, заодно пожаловавшись на антисанитарию, местную еду и ходящих повсюду автоматчиков.

«Этот год мы встречаем в Мексике. Тут нереально классно! Природа, погода, наша вилла и всё такое. Если не считать парочки но. У нас уже пару раз что-то украли по мелочи. Первые четыре дня дети блевали по очереди, привыкая к местным микроорганизмам. Есть такос и буритос 24/7 сложновато. Слишком много автоматов вокруг», — поделилась Самойлова впечатлениями.