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48 минут назад

Виллу окружили автоматчики: Оксану Самойлову и Джигана обворовали во время отдыха в Мексике

Вместо привычных Мальдив или Турции пара решила открыть для себя новое направление, о чем уже пожалела. Самойлова рассказала, что всего за несколько дней они с Джиганом уже дважды пострадали от местного криминала.

Оксану Самойлову и Джигана обворовали в Мексике
Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/?hl=ruhttps://www.instagram.com/samoylovaoxana/?hl=ru

Отдыхающие в Мексике 36-летний рэп-исполнитель Денис Устименко-Вейнштейн (более известен под сценическим псевдонимом Джиган) и его 33-летняя супруга Оксана Самойлова стали жертвами воришек. Всего за несколько дней в латиноамериканском государстве местные уголовники уже два раза обчистили российскую звездную пару. Фотомодель рассказала о случившемся в своем микроблоге, заодно пожаловавшись на антисанитарию, местную еду и ходящих повсюду автоматчиков.

«Этот год мы встречаем в Мексике. Тут нереально классно! Природа, погода, наша вилла и всё такое. Если не считать парочки но. У нас уже пару раз что-то украли по мелочи. Первые четыре дня дети блевали по очереди, привыкая к местным микроорганизмам. Есть такос и буритос 24/7 сложновато. Слишком много автоматов вокруг», — поделилась Самойлова впечатлениями.

Интересно, что до этого звездная пара предпочитала отдыхать в других местах и лишь недавно стала открывать для себя Латинскую Америку. Самойлова и Устименко-Вейнштейн регулярно летают на Мальдивы и в Турцию, где шансы столкнуться с криминалом значительно меньше. Тем не менее, в новом году пара решила попробовать что-то новое.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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