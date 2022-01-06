Гузеева получила от Авраама Руссо подарок за два миллиона

«Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!» — цитирует Руссо «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что приятель певицы Анны Семенович во время съемок клипа на песню «Ищу мужа» сделал ей дорогой подарок. Блогер Вадим Богач подарил ей часы с бриллиантами стоимостью около 5 млн руб. По словам Семенович, это уже третьи часы этой марки в ее коллекции, но таких дорогих у нее еще не было.