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31 минуту назад

Лариса Гузеева получила от Авраама Руссо подарок за два миллиона

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в эфире передачи «Давай поженимся!» получила дорогой подарок от певца Авраама Руссо.

Гузеева получила от Авраама Руссо подарок за два миллиона
Фото: InstagramInstagram

Он подарил Гузеевой часы почти за 2 млн руб.

«Я смотрю вашу программу уже очень долго. Вы сколько добра сделали в этой стране, двух сердец объединили очень много!» — цитирует Руссо «Пятый канал».

По словам Руссо, компания-изготовитель часов принадлежит его близкому другу.

«Боже, какая красота! Я не должна выйти замуж за этого друга вашего?» — посмеялась Гузеева.

Ранее сообщалось, что приятель певицы Анны Семенович во время съемок клипа на песню «Ищу мужа» сделал ей дорогой подарок. Блогер Вадим Богач подарил ей часы с бриллиантами стоимостью около 5 млн руб. По словам Семенович, это уже третьи часы этой марки в ее коллекции, но таких дорогих у нее еще не было.

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