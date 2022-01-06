Рынска назвала Борисову «продавщицей из Пятерочки»

Журналистка Божена Рынска в своём Telegram-канале назвала российскую телеведущую Дану Борисову «продавщицей из Пятёрочки». Так она прокомментировала фотографию знаменитости в купальнике, который ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики Рынска раскритиковали её за такие слова и попросили её для сравнения скинуть свою фотографию.

Фото: Instagram Instagram

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Многие также негативно отнеслись к тому, что она использовала профессию продавца в качестве унижения. Пользователи заявили, что этим она показывает своё неуважение к людям.

Небожена больше на доярку похожа с румянцем на лице. У неё нет возможности делать такие фото, так как желе на жопе и животе, а сиськи набиты бумагой! — написал разгневанный подписчик.

Некоторые также поддержали Борисову и заявили, что у неё с телосложением «всё идеально».

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