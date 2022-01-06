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13 минут назад

Дану Борисову сравнили с продавщицей из «Пятёрочки»

Журналистка Божена Рынска в своём Telegram-канале назвала российскую телеведущую Дану Борисову «продавщицей из Пятёрочки». Так она прокомментировала фотографию знаменитости в купальнике, который ведущая опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики Рынска раскритиковали её за такие слова и попросили её для сравнения скинуть свою фотографию.

Рынска назвала Борисову «продавщицей из Пятерочки»
Фото: InstagramInstagram
Telegram

Многие также негативно отнеслись к тому, что она использовала профессию продавца в качестве унижения. Пользователи заявили, что этим она показывает своё неуважение к людям.

Небожена больше на доярку похожа с румянцем на лице. У неё нет возможности делать такие фото, так как желе на жопе и животе, а сиськи набиты бумагой! — написал разгневанный подписчик.

Некоторые также поддержали Борисову и заявили, что у неё с телосложением «всё идеально».

Ранее сообщалось, что звезда Comedy Woman Мария Кравченко призналась, что потеряла 60–70% волос после перенесённой инфекции COVID-19. По её словам, она выглядела так, будто «прошла курс химиотерапии».

Врач объяснил актрисе, что на восстановление уйдут месяцы, поэтому она решила заказать себе парик из Америки. К сожалению, выяснилось, что заказ тоже будет доставлен только через несколько месяцев, так как на парики очень высокий спрос. По словам Кравченко, ей пришлось идти к стилисту и делать короткую стрижку.

Шоу-бизнес,Мария Кравченко,Дана Борисова,
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