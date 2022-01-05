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42 минуты назад

Собчак показала на видео свою карту желаний

Ксения Собчак показала свою карту желаний, благодаря которой все загаданное ей сбывается. Шутливый ролик появился в Сети. В нем популярная телеведущая и журналистка заявляет, что «нашла свою карту желаний».

«Увидела ее и просто в шоке. Говорю вам сейчас, и прям до мурашек. Благодаря этой карте желаний у меня буквально все сбывается», – завила Собчак.

На следующих кадрах появляется изображение золотой кредитной карты.

Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Instagram-блогера Елены Блиновской, являющейся создательницей программы личностного роста. Во время съемок блогерша резко отреагировала на высказывание журналистки, пригрозив своей оппонентке «плюнуть в рожу».

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,
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