Собчак показала на видео свою карту желаний

Ксения Собчак показала свою карту желаний, благодаря которой все загаданное ей сбывается. Шутливый ролик появился в Сети. В нем популярная телеведущая и журналистка заявляет, что «нашла свою карту желаний».
«Увидела ее и просто в шоке. Говорю вам сейчас, и прям до мурашек. Благодаря этой карте желаний у меня буквально все сбывается», – завила Собчак.
На следующих кадрах появляется изображение золотой кредитной карты.
Ранее Ксения Собчак взяла интервью у Instagram-блогера Елены Блиновской, являющейся создательницей программы личностного роста. Во время съемок блогерша резко отреагировала на высказывание журналистки, пригрозив своей оппонентке «плюнуть в рожу».