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22 минуты назад

Фото Полины Гагариной испугало фанатов

Фанаты певицы Полины Гагариной испугались ее внезапной худобы. Это произошло после того, как артистка опубликовала несколько фото в Instagram.

Фото Полины Гагариной испугало фанатов
Фото: ТАССТАСС

Сейчас 34-летняя Гагарина проводит новогодние каникулы на Мальдивах. Она выложила в соцсеть свои снимки в купальнике, чтобы поклонники могли оценить ее фигуру.

Подписчики отметили, что у Гагариной стали тоньше руки и ноги, торчат ключицы и ребра.

«Чересчур сильно похудела», – написала одна из подписчиц.

Фанаты считают, что истощение звезды может быть связано с недавним разводом и процессом по разделу имущества.

Ранее Полина Гагарина рассказала, что вместе с детьми переехала в «дом мечты».

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,
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