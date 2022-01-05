Фото Полины Гагариной испугало фанатов

Фанаты певицы Полины Гагариной испугались ее внезапной худобы. Это произошло после того, как артистка опубликовала несколько фото в Instagram.

Фото: ТАСС ТАСС

Сейчас 34-летняя Гагарина проводит новогодние каникулы на Мальдивах. Она выложила в соцсеть свои снимки в купальнике, чтобы поклонники могли оценить ее фигуру.

Подписчики отметили, что у Гагариной стали тоньше руки и ноги, торчат ключицы и ребра.

«Чересчур сильно похудела», – написала одна из подписчиц.

Фанаты считают, что истощение звезды может быть связано с недавним разводом и процессом по разделу имущества.