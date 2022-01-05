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50 минут назад

Уехавшая на Мальдивы Бородина опубликовала видео в бикини

Телеведущая Ксения Бородина проводит новогодние каникулы на Мальдивах. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась с поклонниками видео своего отдыха на популярном курорте. На кадрах Бородина в лавандовом купальнике качается на закрепленных на пальме качелях на пляже.

За билеты на Мальдивы для себя и двух дочерей ведущая телешоу «Дом-2» заплатила более миллиона рублей. Об этом Бородина также сообщила в Instagram, опубликовав пост, в котором она выразила недовольство сервисом в самолете.

«Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!», – написала 38-летняя селебрити.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Бородина,
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