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53 минуты назад

Волочкова улетела на Мальдивы с мужчиной, которого увела у невесты с "Давай поженимся!"

Скандальную балерину Анастасию Волочкову пригласили на тв-шоу "Давай поженимся" в качестве наставницы одного из женихов. Ее роль заключалась в том, чтобы помочь мужчине презентовать себя невесте. Но в определенный момент 45-летняя балерина сама стала набиваться 44-летнему жениху в избранницы.

Волочкова улетела на Мальдивы с чужим женихом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!" — заявила знаменитость.

Жених был смущен таким поворотом событий, но спустя время стал оказывать Волочковой ответные знаки внимания. В итоге после бессменные ведущие шоу Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли к выводу, что у них на шоу сложилась пара. Праздники пара провела уже вместе.

В своем Instagram Волочкова поделилась видео, как вместе со второй половиной смотрит шоу с их участием. После этого влюбленные улетели на Мальдивы. Ранее сообщалось, что экс-супруг Волочковой стал отцом в пятый раз.

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