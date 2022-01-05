Волочкова улетела на Мальдивы с чужим женихом

Скандальную балерину Анастасию Волочкову пригласили на тв-шоу "Давай поженимся" в качестве наставницы одного из женихов. Ее роль заключалась в том, чтобы помочь мужчине презентовать себя невесте. Но в определенный момент 45-летняя балерина сама стала набиваться 44-летнему жениху в избранницы.

"Мне кажется, я более завидная невеста. Вы так не думаете? Ну что вы все хи-хи, со мной вот все так!" — заявила знаменитость.

Жених был смущен таким поворотом событий, но спустя время стал оказывать Волочковой ответные знаки внимания. В итоге после бессменные ведущие шоу Лариса Гузеева и Роза Сябитова пришли к выводу, что у них на шоу сложилась пара. Праздники пара провела уже вместе.

В своем Instagram Волочкова поделилась видео, как вместе со второй половиной смотрит шоу с их участием. После этого влюбленные улетели на Мальдивы. Ранее сообщалось, что экс-супруг Волочковой стал отцом в пятый раз.