Миро: "Макеева продолжает лепить короля из плиточника Малькова"

Анастасия Макеева и Роман Мальков уже довольно давно развлекают публику сагой о своих взаимоотношениях. На фоне затянувшейся истории о неуплате алиментов многодетным Романом интерес к ее героям стал утихать. Но Анастасия спровоцировала новый виток обсуждения их семейства.

Фото: Instagram Instagram

Накануне Макеева огорошила подписчиков инстаграма, назвав себя «офигительной королевой», а своего супруга – королем и повелителем.

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Скандальный блогер Лена Миро в своем ЖЖ напомнила публике о том, как приводила в порядок Малькова влюбленная актриса. Водила его к парикмахеру и на маникюр, оплатила удаление и лечение зубов. Причем все эти действия (и с зубами – тоже) сопровождались выкладываемыми в интернет фото-и видеоотчетами.

«Актриса Макеева с упорством, достойным восхищения, продолжает лепить короля из плиточника Малькова. Пожалуй, процитирую:

«Да и разве я похожа на женщину, которая кому-то прислуживает? Нет. Потому что я офигительная королева и я хочу, чтобы мой мужчина рядом со мной был королем».

На настоящего короля Макеева по вполне понятным причинам замахнуться не может: старовата, странновата, мало что из себя представляет. Она сама это прекрасно понимает, а потому и подписалась на гастарбайтера Ромку».

В чистом виде -- такой уж, как есть, -- он Настю не устраивает. Подобрав мужичка на стройке, Макеева принялась энергично его отмывать.

Изо всех сил лепит из Ромки того, кого не стыдно будет выгулять перед товарками.

Я таких историй на своём веку видела-перевидела. Я все это слышала своими ушами, и мне было стыдно.

Нет, не за мужичков, а за баб, которые подписываются на то, что их, по факту, заведомо не устраивает. Обманывают окружающих, и, что еще хуже, обманывают себя».

Миро прогнозирует, что недалек тот час, когда союз Анастасии и Романа распадется. Потому что в такой ситуации несчастны оба – и та, которая стесняется, и тот, которого стесняются.