Крутой предложил сыну Королевой переключиться с вокала на стриптиз

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко пробует выстроить карьеру в шоу-бизнесе. Вот уже несколько месяцев Архип при поддержке звездной мамы появляется перед публикой. Он выступает под псевдонимом Архип Грек. Правда, об успехах говорить пока рано. Судя по всему, молодой человек обладает весьма скромными певческими талантами.

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Наташа Королева и ее наследник принимают участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Недавнее выступление Архипа получилось неудачным.

Композитор Игорь Крутой, ставший одним из членов жюри музыкального проекта, порекомендовал Архипу в следующий раз появиться в передаче в качестве стриптизера. Кстати, Глушко-младший не забывает и о ремесле отца, которым он тоже занимается под руководством своей подружки-стриптизерши Мелиссы Валынкиной.

«Наташа всегда была замечательной артисткой... Насколько Архип сможет... Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», - сказал Крутой.