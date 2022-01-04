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7 минут назад

Крутой предложил сыну Королевой переключиться с вокала на стриптиз

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко пробует выстроить карьеру в шоу-бизнесе. Вот уже несколько месяцев Архип при поддержке звездной мамы появляется перед публикой. Он выступает под псевдонимом Архип Грек. Правда, об успехах говорить пока рано. Судя по всему, молодой человек обладает весьма скромными певческими талантами.

Крутой предложил сыну Королевой переключиться с вокала на стриптиз
Фото: InstagramInstagram

Наташа Королева и ее наследник принимают участие в шоу "Две звезды. Отцы и дети". Недавнее выступление Архипа получилось неудачным.

Композитор Игорь Крутой, ставший одним из членов жюри музыкального проекта, порекомендовал Архипу в следующий раз появиться в передаче в качестве стриптизера. Кстати, Глушко-младший не забывает и о ремесле отца, которым он тоже занимается под руководством своей подружки-стриптизерши Мелиссы Валынкиной.

«Наташа всегда была замечательной артисткой... Насколько Архип сможет... Наташ, без обид! Пока только четверка! Может быть, если с папой придешь, будет пятерка», - сказал Крутой.

К мнению Игоря Крутого прислушиваются все молодые исполнители. Но одобрение маэстро получить не так-то просто. Единственному сыну Наташи Королевой так и не удалось впечатлить композитора

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Игорь Крутой,
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