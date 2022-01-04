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47 минут назад

Орейро к старости хотела бы иметь дачу на Черном море

Наталия Орейро, аргентинская актриса и певица, в конце прошлого года получила российский паспорт. И совсем недавно побывала в Москве уже в новом статусе – российской гражданки. Орейро снялась в роликах телеканала «Суббота!» в образе героини «Дикого ангела».

Орейро к старости хотела бы иметь дачу на Черном море
Фото: InstagramInstagram

Орейро рассказала журналистам «Комсомольской правды», что теперь она прилетает в Россию «как домой». Звезда продолжает учить русский язык и не исключает, что через годы приобретет здесь недвижимость – где-нибудь на Черном море. Певица призналась, что любит возиться с растениями около своего дома – для нее такое занятие – «идеальная суббота».

«Пока я не планирую покупать в России недвижимость, потому что моя резиденция в Аргентине. А если иметь жилье в другой стране, нужно думать о том, чтобы содержать его там. И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море».

После того, как Владимир Путин подписал указ о присвоении Наталии Орейро и ее сыну российского гражданства, она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» видеопослание, в котором поблагодарила всех россиян.

«Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Пока, до свидания! Я вас люблю!», — сказала на русском языке Орейро.

Шоу-бизнес,Наталия Орейро,Владимир Путин,Комсомольская правда,
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