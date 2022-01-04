Орейро к старости хотела бы иметь дачу на Черном море

«Пока я не планирую покупать в России недвижимость, потому что моя резиденция в Аргентине. А если иметь жилье в другой стране, нужно думать о том, чтобы содержать его там. И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море».