До лидерства молодой музыкант пока не добрался, однако в ушедшем году он стал известнее для жителей страны. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
«Моргенштерн, яркая звезда, утренняя, в этом году ворвался даже в список музыкантов года. Пусть и не на лидерских позициях, но уже дышит в спину Николаю Баскову. Новые ветры дуют, молодые львы врываются на сцену».
Опрос ВЦИОМ проводился в открытой форме: респонденты сами указывали наиболее популярных, по их мнению, артистов. На первом месте по частоте упоминаний в 2021 году оказался умерший в ноябре Александр Градский.
Вторую строчку занял Филипп Киркоров, а третью позицию в рейтинге популярности разделили Денис Мацуев и Полина Гагарина.