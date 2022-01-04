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1 час назад

ВЦИОМ: Моргенштерн догоняет Баскова по популярности в России

До лидерства молодой музыкант пока не добрался, однако в ушедшем году он стал известнее для жителей страны. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

«Моргенштерн, яркая звезда, утренняя, в этом году ворвался даже в список музыкантов года. Пусть и не на лидерских позициях, но уже дышит в спину Николаю Баскову. Новые ветры дуют, молодые львы врываются на сцену».

Опрос ВЦИОМ проводился в открытой форме: респонденты сами указывали наиболее популярных, по их мнению, артистов. На первом месте по частоте упоминаний в 2021 году оказался умерший в ноябре Александр Градский.

Вторую строчку занял Филипп Киркоров, а третью позицию в рейтинге популярности разделили Денис Мацуев и Полина Гагарина.

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