Долина рассказала о «невероятных моментах» с Абдуловым

Певица Лариса Долина опубликовала пост в годовщину смерти актера Александра Абдулова, который был ее близким другом. Долина рассказала, что он был одним из немногих людей, искренне интересовавшихся ее состоянием и планами.
Певица подчеркнула, что с Абдуловым у нее связаны «невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания».
«Вот уже 14-й год мы живём без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков, например таких: «Ляля(единственный в мире человек, которому я позволяла себя называть этим именем), ты где?», я отвечаю: «В Томске(к примеру), он: «Чё-то давно не видались, это плохо, вернёшься, у меня встречаемся, будут все наши», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Долина отметила, что у Абдулова выросла «очень красивая, в папу, чудесная» дочь. Также певица поблагодарила вдову актера Юлию, «сделавшую ее друга счастливым».
«Никто никогда, кроме моей родни, конечно, не интересовался моими делами, настроением, планами… Ох, Сашка… Почему ты ушёл так рано?…Спасибо, Юляш, <…> что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни. Люблю вас, девочки. ЛЮБЛЮ НАВСЕГДА ТЕБЯ, САША…» - заключила Долина.
Ранее певица Азиза призналась, что у нее был тайный роман с Абдуловым. По ее словам, все началось со знакомства в ресторане и его просьбы спеть восточные песни.
Однажды Абдулов пригласил певицу к себе домой, но она постаралась поскорее оттуда сбежать - в квартире слишком многое напоминало о его первой жене Ирине Алферовой. Позже певица уехала на гастроли и в письме сообщила актеру о расставании.