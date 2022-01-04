Долина рассказала о «невероятных моментах» с Абдуловым

«Вот уже 14-й год мы живём без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков, например таких: «Ляля(единственный в мире человек, которому я позволяла себя называть этим именем), ты где?», я отвечаю: «В Томске(к примеру), он: «Чё-то давно не видались, это плохо, вернёшься, у меня встречаемся, будут все наши», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).