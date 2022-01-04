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1 час назад

СМИ: Меладзе улетел в Дубай без жены

Певец Валерий Меладзе прилетел в Дубай ради выступления на закрытом гала-ужине в самом дорогом отеле мира. Как сообщает «СтарХит», он должен был отправиться в ОАЭ вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, но в итоге планы поменялись.

Меладзе улетел в Дубай без жены
Фото: InstagramInstagram

По данным издания, Меладзе выступит в отеле Burj Al Arab («Парус»). «СтарХит» отмечает, что билеты на гала-ужин от Big Art Festival начинаются от двух тысяч евро. В стоимость входит праздничное меню от шеф-повара - королевский краб, ризотто с черным трюфелем и элитные напитки.

По информации «СтарХита», Меладзе останется в Дубае на небольшой отдых, ставший бонусом от организаторов мероприятия.

«Кстати, сначала музыкант должен был прилететь в Дубай вместе с женой, но в последний момент планы, похоже, поменялись, и Альбина осталась нянчиться с 9-месячной дочкой Агатой», - подчеркивает портал.

В апреле 2021 года у Меладзе и Джанабаевой родилась дочь. Пара также воспитывает двух сыновей. Кроме того, у певца есть три дочери от первого брака с Ириной Меладзе.

Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,StarHit,
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