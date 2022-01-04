Меладзе улетел в Дубай без жены

Певец Валерий Меладзе прилетел в Дубай ради выступления на закрытом гала-ужине в самом дорогом отеле мира. Как сообщает «СтарХит», он должен был отправиться в ОАЭ вместе с женой, певицей Альбиной Джанабаевой, но в итоге планы поменялись.
По данным издания, Меладзе выступит в отеле Burj Al Arab («Парус»). «СтарХит» отмечает, что билеты на гала-ужин от Big Art Festival начинаются от двух тысяч евро. В стоимость входит праздничное меню от шеф-повара - королевский краб, ризотто с черным трюфелем и элитные напитки.
По информации «СтарХита», Меладзе останется в Дубае на небольшой отдых, ставший бонусом от организаторов мероприятия.
«Кстати, сначала музыкант должен был прилететь в Дубай вместе с женой, но в последний момент планы, похоже, поменялись, и Альбина осталась нянчиться с 9-месячной дочкой Агатой», - подчеркивает портал.
В апреле 2021 года у Меладзе и Джанабаевой родилась дочь. Пара также воспитывает двух сыновей. Кроме того, у певца есть три дочери от первого брака с Ириной Меладзе.