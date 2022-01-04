Рыльце в пушку: адвокат раскрыл интимную тайну Степаненко

После развода с Евгением Петросяном юмористка Елена Степаненко надолго пропала со сцены и сильно похудела. Поклонники жалели любимую артистку, однако оказалось, что Елена Григорьевна не так уж проста.

Фото: Legion-Media Legion-Media

Пока 76-летний создатель «Смехопанорамы» наслаждается семейной жизнью с молодой супругой и поздним отцовством, его бывшая жена, Елена Степаненко, только начинает возвращаться к работе после тяжелого развода и раздела имущества.

В Сети долго ходили слухи о том, что после скандального расставания Степаненко впала в депрессию и сбросила вес не ради красоты, а просто из-за нервного напряжения, однако адвокат Петросяна, Сергей Жорин, уверен, что подобные разговоры просто выгодны артистке. Так Елена Григорьевна заняла позицию жертвы и рассчитывала легче заполучить большую часть совместно нажитого имущества.

По словам правозащитника, на самом деле юмористы еще много лет назад стали жить сами по себе и крутили романы на стороне, поскольку не считали себя мужем и женой. Свою личную жизнь Елена Григорьевна тщательно скрывает и по сей день, поэтому поклонники и не знали о ее интрижках.

"Евгений Ваганович с Еленой Степаненко не живут семьей уже 15 лет. Они не являются мужем и женой в общепринятом смысле. Кто сказал, что у Елены Григорьевны никого нет? Есть, конечно! Кто конкретно — мы эту информацию не распространяем. Каждый из них 15 лет вел самостоятельную жизнь", - рассказывал Жорин в интервью.