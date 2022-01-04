Блогерша пригрозила «плюнуть в рожу» Собчак во время интервью

Блогерша, автор онлайн-марафонов желаний, Елена Блиновская пригрозила «плюнуть в рожу» журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Это произошло во время интервью Блиновской YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Телеведущая довела Блиновскую до истерики неудобными вопросами и комментариями. «Честно, я тебе сейчас в рожу плюну или скину за борт», — заявила блогерша, когда во время сплава на лодках Собчак начала говорить о ее некомпетентности. Блиновская сказала, что журналистка обесценивает ее продукт.

Автор марафонов желаний также резко отреагировала на вопросы о заработке: «Даже моя родная мама не знает мой доход, с какой стати я должна называть его тебе?». Она добавила, что Собчак «лезет ей в трусы». Телеведущая старалась призвать ее к спокойствию и взрослому поведению.