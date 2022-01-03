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1 час назад

Рассекречен новый мужчина Волочковой

Не успела Анастасия Волочкова сообщить всем, что встретила новую любовь всей жизни, как акулы интернета уже все про этого мужчину узнали и публично озвучили.

Рассекречен новый мужчина Волочковой
Фото: InstagramInstagram

Со своим теперешним ухажером эпатажная балерина познакомилась на шоу «Давай поженимся!», где мужчина по имени Сергей был участником, а Волочкова — приглашенным гостем. Не обращая внимания на участниц, Анастасия вовсю кокетничала, и вот спустя несколько дней он уже в особняке звезды.

Ведущие мужчину называли Сергеем, сначала представив его предпринимателем, затем уточнили, что у жениха нет ни жилья, ни собственного бизнеса, а работает он банщиком. Впрочем, для любительницы парной Волочковой это явный плюс.

Фолловеры удивлены выбором Анастасии

«Он на съемной квартире живет, как было сказано в шоу, а сына привозят ему на два-три дня в неделю. Так что прямиком из студии — к Настеньке», Анастасия, а почему не к себе в дом мужчина приглашает, а к вам быстренько с сыном заселился? Ушлый, однако», ««Это вам не Олег, который в носках щеголял, Серега сразу голую пятку на стол».

Поскольку на этот раз комментарии хозяйка микроблога не закрыла, подписчики от души упражняются в остроумии. Некоторые с укоризной заявляют, что в 45 лет уже не стоит менять мужчин каждую неделю, или, в крайнем случае, уж делать это втайне, а не напоказ.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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