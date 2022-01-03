Рассекречен новый мужчина Волочковой

«Он на съемной квартире живет, как было сказано в шоу, а сына привозят ему на два-три дня в неделю. Так что прямиком из студии — к Настеньке», Анастасия, а почему не к себе в дом мужчина приглашает, а к вам быстренько с сыном заселился? Ушлый, однако», ««Это вам не Олег, который в носках щеголял, Серега сразу голую пятку на стол».