Рассекречен новый мужчина Волочковой

Не успела Анастасия Волочкова сообщить всем, что встретила новую любовь всей жизни, как акулы интернета уже все про этого мужчину узнали и публично озвучили.
Со своим теперешним ухажером эпатажная балерина познакомилась на шоу «Давай поженимся!», где мужчина по имени Сергей был участником, а Волочкова — приглашенным гостем. Не обращая внимания на участниц, Анастасия вовсю кокетничала, и вот спустя несколько дней он уже в особняке звезды.
Ведущие мужчину называли Сергеем, сначала представив его предпринимателем, затем уточнили, что у жениха нет ни жилья, ни собственного бизнеса, а работает он банщиком. Впрочем, для любительницы парной Волочковой это явный плюс.
Фолловеры удивлены выбором Анастасии
«Он на съемной квартире живет, как было сказано в шоу, а сына привозят ему на два-три дня в неделю. Так что прямиком из студии — к Настеньке», Анастасия, а почему не к себе в дом мужчина приглашает, а к вам быстренько с сыном заселился? Ушлый, однако», ««Это вам не Олег, который в носках щеголял, Серега сразу голую пятку на стол».