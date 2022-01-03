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55 минут назад

Жигунов высказался о появлении «Сватов» на экране

Сергей Жигунов высказался по поводу выхода на российский экран седьмого сезона сериала «Сваты». Актер посвятил этому большой пост в микроблоге.

Жигунов высказался о появлении «Сватов» на ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На нашем единственном государственном телеканале с названием «Россия» выходит седьмой сезон сверхпопулярного украинского сериала «Сваты», купленного телеканалом за бюджетные деньги, то есть, за мои налоги. Хорошо быть большим и щедрым», - пишет Жигунов.

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Он привел пример, как еще в 2014 году российский кинематограф запретили на Украине.

«Сначала фильмы, где есть наши военные, потом — где милиционеры, потом запретили «Гардемаринов», потому что Боярский сказал что-то не то про Украину, а Харатьян спел про мост», — напомнил актер.

Жигунов отметил, что на Украине ранее российское кино очень любили.

«Я понимаю, всякое бывает. Раньше было можно, а теперь нельзя. Значит, будем работать без украинского зрителя.

Но, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. И в эту дверь к нам стали попадать украинские сериалы. Совсем не плохие, заметьте – «Нюхач», «Папик» или те же «Сваты» - достойные работы моих хороших знакомых и коллег. Если вы подумали, что я за то, чтоб запретить показывать на наших телеканалах украинские телекартины – так нет. Может быть, кино спасет нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе».

Седьмой сезон сериала «Сваты» телезрители ждали на протяжении нескольких лет. Впрочем, мнения фолловеров разнятся.

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«Самые первые серии "Сватов" были просто шедевр, новые серии это выжимки. Считаю просмотр новых "Сватов" напрасной тратой времени», «Многим простым людям очень нравится, и даже молодежь смотрит. Это фильмы без всякого насилия, ужасных подробностей, без пропаганды как гламура в качестве ценности жизни, так и без пропаганды бандитского образа жизни. Лучше вот это простое деревенское житье-бытье, чем всякие поганые бумеры, бригады, фильмы об успешности мошенников и воров и продажных людей в целом. В этом отношении к тематике фильмов наши интересы с Сергеем Жигуновым совпадают».

Сергей Жигунов сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня» и др
Шоу-бизнес,Сергей Жигунов,
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