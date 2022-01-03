Жигунов высказался о появлении «Сватов» на ТВ

Сергей Жигунов высказался по поводу выхода на российский экран седьмого сезона сериала «Сваты». Актер посвятил этому большой пост в микроблоге.
«На нашем единственном государственном телеканале с названием «Россия» выходит седьмой сезон сверхпопулярного украинского сериала «Сваты», купленного телеканалом за бюджетные деньги, то есть, за мои налоги. Хорошо быть большим и щедрым», - пишет Жигунов.
Он привел пример, как еще в 2014 году российский кинематограф запретили на Украине.
«Сначала фильмы, где есть наши военные, потом — где милиционеры, потом запретили «Гардемаринов», потому что Боярский сказал что-то не то про Украину, а Харатьян спел про мост», — напомнил актер.
Жигунов отметил, что на Украине ранее российское кино очень любили.
«Я понимаю, всякое бывает. Раньше было можно, а теперь нельзя. Значит, будем работать без украинского зрителя.
Но, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. И в эту дверь к нам стали попадать украинские сериалы. Совсем не плохие, заметьте – «Нюхач», «Папик» или те же «Сваты» - достойные работы моих хороших знакомых и коллег. Если вы подумали, что я за то, чтоб запретить показывать на наших телеканалах украинские телекартины – так нет. Может быть, кино спасет нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе».
Седьмой сезон сериала «Сваты» телезрители ждали на протяжении нескольких лет. Впрочем, мнения фолловеров разнятся.
«Самые первые серии "Сватов" были просто шедевр, новые серии это выжимки. Считаю просмотр новых "Сватов" напрасной тратой времени», «Многим простым людям очень нравится, и даже молодежь смотрит. Это фильмы без всякого насилия, ужасных подробностей, без пропаганды как гламура в качестве ценности жизни, так и без пропаганды бандитского образа жизни. Лучше вот это простое деревенское житье-бытье, чем всякие поганые бумеры, бригады, фильмы об успешности мошенников и воров и продажных людей в целом. В этом отношении к тематике фильмов наши интересы с Сергеем Жигуновым совпадают».