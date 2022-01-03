Жигунов высказался о появлении «Сватов» на ТВ

Но, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. И в эту дверь к нам стали попадать украинские сериалы. Совсем не плохие, заметьте – «Нюхач», «Папик» или те же «Сваты» - достойные работы моих хороших знакомых и коллег. Если вы подумали, что я за то, чтоб запретить показывать на наших телеканалах украинские телекартины – так нет. Может быть, кино спасет нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе».