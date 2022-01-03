Рустам Солнцев пожаловался на угрозы от Анастасии

Рустам Солнцев, экс-участник «Дома-2», заявил, что ему угрожают певица Анастасия и ее супруг. Ранее он достаточно грубо раскритиковал выступление звезды на шоу «Суперстар! Возвращение».
«Я в своем стриме обсмеял ее так называемые выступления в программе «Суперстар. Возвращение». Мне казалось, что это не обидно. Когда артист, потерявший былой лоск, вылезает на такой большой проект, он должен понимать, что его будут критиковать»
Солнцев признается, что выступил тогда весьма жестко. Но, по его словам, он был абсолютно искренен: зрителям такое предлагать нельзя. И вот спустя некоторое время после публикации его ролика с критикой, шоумену якобы начали угрожать. Об этом рассказывает teleprogramma.pro.
«Мне поступили угрозы сначала от мужа Анастасии. А потом позвонила сама Анастасия. И, судя по ее голосу, я предполагаю, что она была сильно выпивши», - рассказал Солнцев.
Рустам предложил звонившей женщине проспаться, и поговорить позднее, на трезвую голову. Но никто ему более не перезванивал.
«Я на своем канале говорю о разных персонах. Хотелось бы чтобы мне предъявляли претензии звезды рангом повыше. Потому что, когда мне звонит Анастасия, это значит, что я свою работу делаю плохо. Хочу, что б мне звонил с угрозами Киркоров или Пугачева», - резюмировал шоумен.