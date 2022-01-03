Рустам Солнцев пожаловался на угрозы от Анастасии

«Я на своем канале говорю о разных персонах. Хотелось бы чтобы мне предъявляли претензии звезды рангом повыше. Потому что, когда мне звонит Анастасия, это значит, что я свою работу делаю плохо. Хочу, что б мне звонил с угрозами Киркоров или Пугачева», - резюмировал шоумен.