Внучка Ельцина опубликовала откровенные фото в бикини

Сейчас 19-летняя девушка отдыхает на элитном курорте Сен-Бартс – «острове миллионеров». В Instagram она разместила откровенные кадры в бикини черного цвета. Юмашева позирует на фоне моря, песка и гор.

Ранее бывший зять Бориса Ельцина и глава администрации президента РФ Валентин Юмашев раскритиковал СССР. Он заявил, что ни один день жизни в современной России не променял бы на жизнь в Советском Союзе.