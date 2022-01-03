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1 час назад

Внучка Ельцина опубликовала откровенные фото в бикини

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в соцсетях откровенные фото в бикини.

Внучка Ельцина опубликовала откровенные фото в бикини
Фото: InstagramInstagram

Сейчас 19-летняя девушка отдыхает на элитном курорте Сен-Бартс – «острове миллионеров». В Instagram она разместила откровенные кадры в бикини черного цвета. Юмашева позирует на фоне моря, песка и гор.

Также девушка опубликовала совместное фото с бойфрендом – футболистом Федором Смоловым.

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Подписчики в комментариях назвали ее «богиней».

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Ранее бывший зять Бориса Ельцина и глава администрации президента РФ Валентин Юмашев раскритиковал СССР. Он заявил, что ни один день жизни в современной России не променял бы на жизнь в Советском Союзе.

Шоу-бизнес,Федор Смолов,Валентин Юмашев,Борис Ельцин,Администрация Президента РФ,
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